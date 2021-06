தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசியை ரூ.600 லாபத்திற்கு தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு விற்பதாக பஞ்சாப் அரசு மீது குற்றச்சாட்டு + "||" + Will inquire matter myself: Punjab Health Minister on allegations of vaccine diversion to private hospitals

தடுப்பூசியை ரூ.600 லாபத்திற்கு தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு விற்பதாக பஞ்சாப் அரசு மீது குற்றச்சாட்டு