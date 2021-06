உலக செய்திகள்

டொனால்டு டிரம்பின் பேஸ்புக் கணக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு முடக்கம் + "||" + "Insult": Trump On Facebook Decision To Ban Him For 2 Years

டொனால்டு டிரம்பின் பேஸ்புக் கணக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு முடக்கம்