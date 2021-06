மாநில செய்திகள்

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு நடைபெறுமா? - சட்டமன்ற கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று ஆலோசனை + "||" + Will there be a Plus 2 general election? - Minister Anbil Mahesh consults with Assembly party representatives today

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு நடைபெறுமா? - சட்டமன்ற கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று ஆலோசனை