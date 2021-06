மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மளிகை, காய்கறி , பழக்கடை, பூக்கடை, நடைபாதை கடைகள் செயல்பட அனுமதி + "||" + Tamil Nadu, grocery, fruit shop, florist and sidewalk shops can operate from 6 am to 4 pm.

