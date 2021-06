மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + Tasmac liquor stores are not allowed in all districts of Tamil Nadu

