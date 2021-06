தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலையை எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம்: கெஜ்ரிவால் + "||" + We are ready to combat the third wave of #COVID19. We have set up a pediatric task force: Delhi CM Arvind Kejriwal

கொரோனா 3-வது அலையை எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம்: கெஜ்ரிவால்