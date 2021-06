தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் கொரோனா பாதித்த மனைவியை பாத்ரூமில் அடைத்து வைத்து தனிமைபடுத்திய கணவன் + "||" + In Telangana Corona isolated the infected wife by stuffing her in the bathroom Husband

தெலுங்கானாவில் கொரோனா பாதித்த மனைவியை பாத்ரூமில் அடைத்து வைத்து தனிமைபடுத்திய கணவன்