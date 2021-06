தேசிய செய்திகள்

பொருளாதாரமும் சுற்றுச்சூழலும் ஒன்றாகச் செல்ல முடியும். இதுதான் இந்தியா தேர்ந்தெடுத்த பாதை- பிரதமர் மோடி + "||" + Economy and ecology can go together. This is the path India has chosen PM Modi said

