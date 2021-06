தேசிய செய்திகள்

திரிணாமுல் காங்கிரசின் இளைஞர் அணி தலைவராக நடிகை சாயோனி கோஷ் நியமனம் + "||" + Actress Sayoni Ghosh has been appointed as the leader of the youth wing of the Trinamool Congress

திரிணாமுல் காங்கிரசின் இளைஞர் அணி தலைவராக நடிகை சாயோனி கோஷ் நியமனம்