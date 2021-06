உலக செய்திகள்

மோடி - ஜி ஜின்பிங் பொறுப்புள்ள தலைவர்கள்; சீன- இந்தியா பிரச்சினையை தீர்க்க முடியும் - விளாடிமர் புதின் நம்பிக்கை + "||" + Narendra Modi and Xi Jinping are responsible leaders, can solve Sino-India issues: Valdimir Putin

