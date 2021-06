தேசிய செய்திகள்

பொருளாதார கொள்கைகளில் மாற்றங்களை செய்து அந்நிய செலாவணியின் பெருக்கத்துக்கு வித்திட்ட அரசு எது?ப.சிதம்பரம் கேள்வி + "||" + Which government has made changes in its economic policies and contributed to the proliferation of foreign exchange? P. Chidambaram Question

பொருளாதார கொள்கைகளில் மாற்றங்களை செய்து அந்நிய செலாவணியின் பெருக்கத்துக்கு வித்திட்ட அரசு எது?ப.சிதம்பரம் கேள்வி