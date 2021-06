உலக செய்திகள்

இலங்கையில் கனமழை 6 பேர் பலி; 5 பேர் மாயம் + "||" + Floods and mudslides kill 6, another 5 missing in Sri Lanka

இலங்கையில் கனமழை 6 பேர் பலி; 5 பேர் மாயம்