தேசிய செய்திகள்

மோடி அரசு அகம்பாவத்தை கைவிட்டு வேளாண் சட்டங்களை ரத்துசெய்ய வேண்டும் காங்கிரஸ் வேண்டுகோள் + "||" + Modi Govt Should Shun Its Ego and Abrogate Farm Laws: Congress

மோடி அரசு அகம்பாவத்தை கைவிட்டு வேளாண் சட்டங்களை ரத்துசெய்ய வேண்டும் காங்கிரஸ் வேண்டுகோள்