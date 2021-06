உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் ஒரே நாளில் 9,145 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Russia on Saturday confirmed 9,145 new coronavirus cases and 399 deaths

