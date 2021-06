உலக செய்திகள்

மியான்மர்: ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 20 பேர் பலி + "||" + Several killed as Myanmar forces fight villagers in delta region

மியான்மர்: ராணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 20 பேர் பலி