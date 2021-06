தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: கொரோனாவால் உயிரிழந்த 1,300 பேரின் உடல்களை தகனம் செய்த தன்னார்வலர் கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + Nagpur: Felicitated as corona warrior for cremating 1,300 COVID victims, man dies struggling for medicines

மராட்டியம்: கொரோனாவால் உயிரிழந்த 1,300 பேரின் உடல்களை தகனம் செய்த தன்னார்வலர் கொரோனாவுக்கு பலி