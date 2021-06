உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் சாலையோரம் வைக்கப்பட்ட வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 11 பேர் பலி + "||" + A roadside bomb blast in Afghanistan has killed at least 11 people

ஆப்கானிஸ்தானில் சாலையோரம் வைக்கப்பட்ட வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 11 பேர் பலி