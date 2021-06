தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் மராட்டியத்தில் புதிய தளர்வுகள் இன்று நடைமுறைக்கு வருகிறது + "||" + New relaxations are coming into effect today in the Maharastra as the corona impact is declining

