மாநில செய்திகள்

ரூ.250 கோடி மதிப்புள்ள கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் மீட்பு- அமைச்சர் சேகர்பாபு + "||" + "Occupancy of temple land: not allowed" - Minister of Hindu Religious Affairs Sekarbabu

ரூ.250 கோடி மதிப்புள்ள கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் மீட்பு- அமைச்சர் சேகர்பாபு