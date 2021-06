தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் சிறு, குறு தொழில் துறையை புனரமைக்க உலக வங்கி ரூ.3,641 கோடி கடன் + "||" + World Bank lends Rs 3,641 crore to restructure small and micro enterprises in India

