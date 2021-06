தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி விநியோகத்தை மத்திய அரசே நடத்தும்; 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் இலவச தடுப்பூசி- பிரதமர் மோடி + "||" + Centre to provide free vaccines for everyone over 18 years age from June 21: PM Modi

