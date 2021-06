தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் புதிதாக 11,958- பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + COVID19 | Karnataka reports 11,958 new cases, 340 deaths, and 27,299 discharges in the last 24 hours; active case tally at 2,38,824

