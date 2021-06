தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா: 113 கைதிகளை கொண்ட சிறைச்சாலையில் 70 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Out of 113 inmates, 70 inmates along with 5 employees Tested Positive For Coronavirus

