தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் எப்படி சமாளிப்பது... சோதனை முயற்சியில் 22 நோயாளிகள் பாதிப்பு...? உண்மையா...? + "||" + UP Hospital Owner On 'Drill': I Cut Off Oxygen, Patients "Turned Blue"

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் எப்படி சமாளிப்பது... சோதனை முயற்சியில் 22 நோயாளிகள் பாதிப்பு...? உண்மையா...?