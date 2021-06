மாநில செய்திகள்

பேரிடர் காலங்களில் ஆபத்து: தகவல் தெரிவிக்க தனி வாட்ஸ் அப் எண் அறிமுகம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Risk in times of disaster: Introducing a separate WhatsApp number to report information

