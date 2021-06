தேசிய செய்திகள்

44 கோடி கோவிஷீல்டு, கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Govt places orders for 44 crore doses of Covishield & Covaxin after PM announces new vaccine policy

