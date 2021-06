தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இன்று முதல் பஸ் போக்குவரத்து இயக்கப்படுகிறது - போக்குவரத்து துறை மந்திரி தகவல் + "||" + In Kerala from today Bus transport is operated Minister of Transport Information

