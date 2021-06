தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டம் - காங்கிரஸ் அறிவிப்பு + "||" + Congress will hold a nationwide symbolic protest on June 11 in front of petrol pumps across the country against rising in fuel prices

