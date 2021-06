மாநில செய்திகள்

மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சரை சில நாட்களாகக் காணவில்லை என்பதைக் கவனித்தீர்களா?- ப.சிதம்பரம் கேள்வி + "||" + Minister of Federal Health Did you notice it was missing for a few days? P. Chidambaram Question

மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சரை சில நாட்களாகக் காணவில்லை என்பதைக் கவனித்தீர்களா?- ப.சிதம்பரம் கேள்வி