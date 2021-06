மாநில செய்திகள்

சென்னையில் வரும் 14-ம் தேதி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் நடத்த திட்டம் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Coming to Chennai on the 14th A.D.M.K MLAs plan to hold a meeting Former Minister Jayakumar

சென்னையில் வரும் 14-ம் தேதி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் நடத்த திட்டம் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்