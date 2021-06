தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களிடம் 1.33 கோடி தடுப்பூசி கையிருப்பு - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Over 1.33 crore COVID vaccine doses still available with states: Centre

மாநிலங்களிடம் 1.33 கோடி தடுப்பூசி கையிருப்பு - மத்திய அரசு தகவல்