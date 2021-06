தேசிய செய்திகள்

ரெயில்வே துறையில் 5ஜி இணையதள சேவை வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Rs 25,000 crores will be spent in the next 5 years for signal modernization and 5G spectrum implementation in Railways: Union Minister Prakash Javadekar

ரெயில்வே துறையில் 5ஜி இணையதள சேவை வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்