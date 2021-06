மாநில செய்திகள்

16வது சட்டப்பேரவையை கூட்டுவது தொடர்பாக கவர்னருடன் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை + "||" + Chief Minister MK Stalin's consultation with the Governor on the convening of the 16th Legislature

16வது சட்டப்பேரவையை கூட்டுவது தொடர்பாக கவர்னருடன் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை