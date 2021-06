தேசிய செய்திகள்

ஜிதின் பிரசாதா இளைய சகோதரர் மாதிரி, பாஜகவுக்கு அவரை வரவேற்கிறேன் - ஜோதிராதித்ய சிந்தியா + "||" + My priority is public service & continuing on that ideology BJP's Jyotiraditya Scindia when asked about portfolio in Union cabinet

