தேசிய செய்திகள்

தமிழகம் உள்பட 17 மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு ரூ.9,871 கோடி நிதி + "||" + The central government has allocated Rs 9,871 crore to 17 states, including Tamil Nadu

