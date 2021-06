தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு மேலும் 1.7 லட்சம் குப்பி கருப்பு பூஞ்சை மருந்து மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு + "||" + The central government has allocated another 1.7 lakh bottles of black fungus to the states

மாநிலங்களுக்கு மேலும் 1.7 லட்சம் குப்பி கருப்பு பூஞ்சை மருந்து மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு