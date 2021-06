மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 25 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் கட்டுக்குள் வந்துள்ளன - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Corona infestation has come under control in 25 districts in Tamil Nadu - Minister Ma Subramanian

தமிழகத்தில் 25 மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் கட்டுக்குள் வந்துள்ளன - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்