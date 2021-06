உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பிரிட்டன் பயணம்- ஜி 7 மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார் + "||" + Biden arrives in U.K. for G7 summit, part of 8-day Europe trip

அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பிரிட்டன் பயணம்- ஜி 7 மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்