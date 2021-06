தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு 1,955 பேர் பாதிப்பு + "||" + A total of 1,955 black fungus (mucormycosis) cases reported in the state to date: Andhra Pradesh Medical & Health Principal Secretary Anil Kumar Singhal

