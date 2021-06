கிரிக்கெட்

சர்வதேச டெஸ்ட் வீரர்கள் தரிவரிசையில் இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி தொடர்ந்து 5-வது இடம் + "||" + ICC Test Rankings: Virat Kohli, Rishabh Pant, Rohit Sharma hold onto their spots within top 10

சர்வதேச டெஸ்ட் வீரர்கள் தரிவரிசையில் இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி தொடர்ந்து 5-வது இடம்