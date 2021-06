மாநில செய்திகள்

சாராய வேட்டைக்கு சென்ற வீடுகளில் பணம், நகைகளை திருடிய போலீஸ் அதிகாரி உள்பட 3 போலீசார் கைது + "||" + Stolen money and jewelry from homes that went alcohol hunting 3 policemen including a police officer were arrested

சாராய வேட்டைக்கு சென்ற வீடுகளில் பணம், நகைகளை திருடிய போலீஸ் அதிகாரி உள்பட 3 போலீசார் கைது