தேசிய செய்திகள்

முன்களப்பணியாளர்களுக்கு 2வது டோஸ் செலுத்துவதில் கவனம் : மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் + "||" + States advised to focus on 2nd dose coverage of healthcare workers& frontline workers

முன்களப்பணியாளர்களுக்கு 2வது டோஸ் செலுத்துவதில் கவனம் : மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல்