ஜார்க்கண்டில் 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து + "||" + In the view of COVID19 situation, Jharkhand Academic Council has decided to cancel the class 10th & 12th examinations for this session: State's Directorate of Information and Public Relations

