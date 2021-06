டென்னிஸ்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்: கடுமையாக போராடி இறுதி போட்டிக்கு கிரெஜ்சிகோவா முன்னேற்றம் + "||" + French Open tennis: Kryzhikova advances to the final after a hard fight

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்: கடுமையாக போராடி இறுதி போட்டிக்கு கிரெஜ்சிகோவா முன்னேற்றம்