உலக செய்திகள்

மக்கள் வாழ சிறப்பான நகரங்கள் பட்டியலில் அபுதாபி, துபாய், மஸ்கட் இடம் பிடித்தது - புள்ளி விவரத்தில் தகவல் + "||" + Abu Dhabi, Dubai and Muscat top the list of best cities to live in - statistics

மக்கள் வாழ சிறப்பான நகரங்கள் பட்டியலில் அபுதாபி, துபாய், மஸ்கட் இடம் பிடித்தது - புள்ளி விவரத்தில் தகவல்