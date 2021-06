சென்னை

மத்திய அரசை ஒன்றிய அரசு என தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், பா.ஜ.க. பிரமுகரும் நடிகையுமான குஷ்பு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், தமிழ்நாட்டில் தரம் தாழ்ந்த அரசியல் சூழ்நிலை உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசை, ஒன்றிய அரசு என அழைத்தால், நாம் பாரத பேரரசு என்று அழைப்போம், என பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் தமிழ்நாடு எப்போதும் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி வாழ்க பாரத தேசம் வாழ்க தமிழகம் என கூறி உள்ளார். இந்த பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

We take pride in calling it Central govt as we have always done, despite being in opposition for many years. In our State of TN, we make it easier for those who are oblivious n doing dirty politics, we call it 'பாரத பேரரசு'. I am sure it will help you understand more. 🙏🙏😊