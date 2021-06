தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த இலங்கையை சேர்ந்த 38 பேர் கைது + "||" + Karnataka: Mangaluru Police arrested 38 Srilankans who were staying in the city illegally

