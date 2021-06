தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவால் சிகிச்சை பெற்று வருவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது - மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை செயலாளர் + "||" + The number of people receiving treatment for corona is declining - the Federal Secretary of Health

இந்தியாவில் கொரோனாவால் சிகிச்சை பெற்று வருவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது - மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை செயலாளர்