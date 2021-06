மாநில செய்திகள்

378 பேர் உயிரிழப்பு: தமிழகத்தில் 15,759 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Tamil Nadu reports 15,759 new cases, 378 deaths and 29,243 recoveries today; active cases at 1,74,802

378 பேர் உயிரிழப்பு: தமிழகத்தில் 15,759 பேருக்கு கொரோனா