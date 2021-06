தேசிய செய்திகள்

வைரஸ் தொற்றுக்கு மேலும் 159 பேர் பலி: கர்நாடகத்தில் புதிதாக 8,249 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Karnataka reports 8,249 new cases, 159 deaths and 14,975 discharges today; the number of active cases in the State is 2,03,769

